Алексей Арестович* описал 6 сценариев будущего Украины в контекте противостояния ВСУ и российской армии.
Украинский военный аналитик объяснил, что не видит позитивных сценариев для Украины на 2024 год.
В первом варианте Арестович* описывает ситуацию, при которой Китай, Россия и США договариваются о прекращении огня. Это, по мнению аналитика, может закончиться фрустрацией украинского общества и алкоголизацией армии.
Во втором сценарии конфликт продолжается, и ВСУ ждёт ещё одна Авдеевка.
По третьему варианту ВСУ предоставляют вооружение, и им удаётся взять Токмак. После этого, по мнению аналитика, следуют варианты 1 и 2.
"Начинается потеря лояльности регионов — я не в состоянии представить Одессу, простившую Центру снятие памятника Воронцову. Запад отворачивается — хуторскую хтонь, коррупцию и сворачивание свобод никто оплачивать не будет", — предупредил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.
Следующий сценарий, по мнению Арестовича, предполагает навязывание Украине переговоров по типу Минска-3.
"Про НАТО да и гарантии безопасности можно забыть уже сейчас — и лжёт тот, кто утверждает иначе", — выразил своё мнение аналитик.
Он описал безрадостное будущее с разрушенной экономикой, бегством населения. Россия же в это время подготовит второй раунд атаки, учтя все ошибки прошлого наступления.
Арестович выразил надежду на, что по пятому сценарию Украина, преодолев "хуторскую диктатуру", свернёт на путь прав и свобод.
После этого Запад, по мнению аналитика, может обрести веру в Украину и начнётся оказывать настоящую помощь стране.
"Начинается четвертая война — с интернациональными бригадами на Ф-16, со всеми видами дальнобойных ракет, с танками — эшелонами и — жёстким ручным контролем украинских властей", — описал сценарий Арестович.
Ранее Алексей Арестович* разделил конфликт на Украине на периоды.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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