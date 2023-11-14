Арестович* перечислил 6 сценариев развития конфликта на Украине: хуторская диктатура и Минск-3

2:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* описал 6 сценариев будущего Украины в контекте противостояния ВСУ и российской армии.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик объяснил, что не видит позитивных сценариев для Украины на 2024 год.

В первом варианте Арестович* описывает ситуацию, при которой Китай, Россия и США договариваются о прекращении огня. Это, по мнению аналитика, может закончиться фрустрацией украинского общества и алкоголизацией армии.

Во втором сценарии конфликт продолжается, и ВСУ ждёт ещё одна Авдеевка.

По третьему варианту ВСУ предоставляют вооружение, и им удаётся взять Токмак. После этого, по мнению аналитика, следуют варианты 1 и 2.

"Начинается потеря лояльности регионов — я не в состоянии представить Одессу, простившую Центру снятие памятника Воронцову. Запад отворачивается — хуторскую хтонь, коррупцию и сворачивание свобод никто оплачивать не будет", — предупредил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Следующий сценарий, по мнению Арестовича, предполагает навязывание Украине переговоров по типу Минска-3.

"Про НАТО да и гарантии безопасности можно забыть уже сейчас — и лжёт тот, кто утверждает иначе", — выразил своё мнение аналитик.

Он описал безрадостное будущее с разрушенной экономикой, бегством населения. Россия же в это время подготовит второй раунд атаки, учтя все ошибки прошлого наступления.

Арестович выразил надежду на, что по пятому сценарию Украина, преодолев "хуторскую диктатуру", свернёт на путь прав и свобод.

После этого Запад, по мнению аналитика, может обрести веру в Украину и начнётся оказывать настоящую помощь стране.

"Начинается четвертая война — с интернациональными бригадами на Ф-16, со всеми видами дальнобойных ракет, с танками — эшелонами и — жёстким ручным контролем украинских властей", — описал сценарий Арестович.

Ранее Алексей Арестович* разделил конфликт на Украине на периоды.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.