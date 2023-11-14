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Валерий Залужный предупредил Запад о крахе: фронт для ВСУ может обрушиться

1:21
Силовые структуры

ВС РФ испытывают трудности на Авдеевском, Купянском и Марьинском фронтах, заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в отчёте перед кураторами.

Валерий Залужный предупредил Запад о крахе: фронт для ВСУ может обрушиться
Фото: Офицеры России.

Он отдаёт себе отчёт о происходящем и предупреждает хозяев и народ, что от украинской армии надо теперь ждать поражений и отступлений.

"Он отдаёт отчёт своим действиям, непосредственно отвечающим именно за контрнаступления, за состояние армии, за боевой дух и так далее. И он заранее уже предупреждает общество, он предупреждает своих хозяев за океаном, он предупреждает своих партнёров в НАТО, что запасы уже истощены, и если в ближайшее время не будет поступлений, тогда и ожидать от армии ничего не следует, кроме как отступлений и поражений на поле боя", — цитирует "Царьград" генерал-майора Сергея Липового.

И хоть в Авдеевке создаётся котёл, по всем остальным направлениям идут бои, но они уже носят характер наступательный. Потери ВСУ огромные, сотни убитых боевиков, десятки потерянной техники, отметил эксперт.

Когда пехоту бросают на штурм без бронетехники, это говорит, что бронетехники у них не осталось. А в преддверии зимы вполне возможно, что фронт может обрушиться, подытожил Липовой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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