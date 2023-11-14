Россия создала в Индии "запасной" центр по производству ПЗРК "Игла-С"

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

РФ подписала с Индией контракт на лицензионное производство переносных ЗРК "Игла-С".

Фото: kremlin.ru

Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке Dubai Airshow 2023.

"Сейчас вместе с индийской частной компанией организуем производство на территории Индии ПЗРК "Игла-С", — отметил он.

Это свидетельство того, что Россия создает "запасной" центр производства ракет для зенитно-ракетных комплексов. Необходимость такого центра — многие страны опасаются санкций и стали воздерживаться от покупки оружия РФ, пишет "Царьград".

А покупать произведенное в Индии — можно, и Россия будет получать процент с поставок. Но пока сказать трудно, такова ли схема — оружейный рынок сфера закрытая, и условия контрактов хранятся в секрете.

Но, во-первых, Нью-Дели продолжает покупать оружие РФ. Во-вторых, Индия стала важным окном, через которое Москва обходит санкции Запада.

Недавно либералы злорадствовали, что от продажи нефти через индийские НПЗ якобы на счетах компаний РФ скопились миллиарды рупий. И вот недавно появилась информация, что индийские верфи вскоре построят для РФ 24 грузовых судна. Так Индия выступает в качестве агента и партнёра индустриализации РФ, пишет военный обозреватель Влад Шлепченко.