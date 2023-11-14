Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Тяжельников: больным диабетом лучше баловать себя мандаринами, а не бананами
Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов
Зеленский рассказал о наступательных планах Путина в первой половине декабря
В Институте степи объяснили полноводье Сакмары в Оренбуржье
Результаты ДНК экспертизы шокировали оренбургскую пару
В Чернигове священник укусил солдата ВСУ: "Покажу всей Европе, какие вы фашисты"
Марков заявил, что США предложат перемирие России в 2024 году
Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева
В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных

Россия создала в Индии "запасной" центр по производству ПЗРК "Игла-С"

1:28
Силовые структуры

РФ подписала с Индией контракт на лицензионное производство переносных ЗРК "Игла-С".

Россия создала в Индии "запасной" центр по производству ПЗРК "Игла-С"
Фото: kremlin.ru

Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке Dubai Airshow 2023.

"Сейчас вместе с индийской частной компанией организуем производство на территории Индии ПЗРК "Игла-С", — отметил он.

Это свидетельство того, что Россия создает "запасной" центр производства ракет для зенитно-ракетных комплексов. Необходимость такого центра — многие страны опасаются санкций и стали воздерживаться от покупки оружия РФ, пишет "Царьград".

А покупать произведенное в Индии — можно, и Россия будет получать процент с поставок. Но пока сказать трудно, такова ли схема — оружейный рынок сфера закрытая, и условия контрактов хранятся в секрете.

Но, во-первых, Нью-Дели продолжает покупать оружие РФ. Во-вторых, Индия стала важным окном, через которое Москва обходит санкции Запада.

Недавно либералы злорадствовали, что от продажи нефти через индийские НПЗ якобы на счетах компаний РФ скопились миллиарды рупий. И вот недавно появилась информация, что индийские верфи вскоре построят для РФ 24 грузовых судна. Так Индия выступает в качестве агента и партнёра индустриализации РФ, пишет военный обозреватель Влад Шлепченко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Стало известно, как сейчас живёт актёр Александр Збруев
The Hill: мировые СМИ сообщили правду, зачитав Украине приговор
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Последние материалы
Врач Тяжельников: больным диабетом лучше баловать себя мандаринами, а не бананами
Валерий Рашкин назвал "мертворожденным" законопроект о штрафах для водителей электросамокатов
Зеленский рассказал о наступательных планах Путина в первой половине декабря
В Институте степи объяснили полноводье Сакмары в Оренбуржье
Результаты ДНК экспертизы шокировали оренбургскую пару
В Чернигове священник укусил солдата ВСУ: "Покажу всей Европе, какие вы фашисты"
Марков заявил, что США предложат перемирие России в 2024 году
Зеленский не увидит Украины в Евросоюзе: блок развалится раньше вступления Киева
В Туле жители МКД решили отправить бездомных котов на фронт, чтобы те ловили мышей и радовали военных
Задержан бывший глава правительства Самарской области Кудряшов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников