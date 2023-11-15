Российские военные, представляющие спецназ "Сибирь", уничтожили "наглую" боевую машину пехоты (БМП) ВСУ после долгой охоты на неё.
По словам командира группы, речь идёт об украинской БМП, которая каждый день открывала огонь по местам дислокации ВС РФ в районе Клещеевки (Артёмовское направление).
"Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — пояснил боец в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что спустя несколько дней российские бойцы ударили по БМП ВСУ, воспользовавшись противотанковым ракетным комплексом. Это произошло, когда машина выехала и попыталась атаковать позиции РФ, уточнил военнослужащий. Как подчеркнул командир, экипаж БМП удалось "наказать".
Ранее боец спецназа "Сибирь" рассказал, что украинские боевики стали беречь технику под Клещеевкой.
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