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Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

0:59
Силовые структуры

Российские военные, представляющие спецназ "Сибирь", уничтожили "наглую" боевую машину пехоты (БМП) ВСУ после долгой охоты на неё.

Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты
Фото: Вадим Савицкий

По словам командира группы, речь идёт об украинской БМП, которая каждый день открывала огонь по местам дислокации ВС РФ в районе Клещеевки (Артёмовское направление).

"Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — пояснил боец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что спустя несколько дней российские бойцы ударили по БМП ВСУ, воспользовавшись противотанковым ракетным комплексом. Это произошло, когда машина выехала и попыталась атаковать позиции РФ, уточнил военнослужащий. Как подчеркнул командир, экипаж БМП удалось "наказать".

Ранее боец спецназа "Сибирь" рассказал, что украинские боевики стали беречь технику под Клещеевкой.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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