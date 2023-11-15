Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, представляющие спецназ "Сибирь", уничтожили "наглую" боевую машину пехоты (БМП) ВСУ после долгой охоты на неё.

Фото: Вадим Савицкий

По словам командира группы, речь идёт об украинской БМП, которая каждый день открывала огонь по местам дислокации ВС РФ в районе Клещеевки (Артёмовское направление).

"Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — пояснил боец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что спустя несколько дней российские бойцы ударили по БМП ВСУ, воспользовавшись противотанковым ракетным комплексом. Это произошло, когда машина выехала и попыталась атаковать позиции РФ, уточнил военнослужащий. Как подчеркнул командир, экипаж БМП удалось "наказать".

Ранее боец спецназа "Сибирь" рассказал, что украинские боевики стали беречь технику под Клещеевкой.