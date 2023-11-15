Продолжается наступление российской армии на нескольких фронтах СВО.
На Запорожском направлении ВСУ пытаются безуспешно контратаковать на позиции ВС РФ в районе посёлка Работино.
Со слов пленных боевиков ВСУ, их командование, заведомо зная текущую обстановку в местах боевых действий, обманом отправляют своих солдат на верную гибель.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Подготовка украинских военнослужащих западными инструкторами чрезвычайно слабая. Поэтому при встрече с бойцами армии России они предпочитают сразу же добровольно сдаваться в плен.
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