Пленные рассказали о деморализации и бардаке в ВСУ: "Контрнаступ закончен"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается наступление российской армии на нескольких фронтах СВО.

Фото: t.me/RVvoenkor

На Запорожском направлении ВСУ пытаются безуспешно контратаковать на позиции ВС РФ в районе посёлка Работино.

Со слов пленных боевиков ВСУ, их командование, заведомо зная текущую обстановку в местах боевых действий, обманом отправляют своих солдат на верную гибель.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Подготовка украинских военнослужащих западными инструкторами чрезвычайно слабая. Поэтому при встрече с бойцами армии России они предпочитают сразу же добровольно сдаваться в плен.

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