Иностранные заказчики проявляют огромный интерес к дрону-камикадзе "Ланцет"

Иностранные заказчики уже сегодня проявляют огромный интерес к беспилотнику-камикадзе "Ланцет".

Фото: blotter.mirtesen.ru

По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, партнёры из-за рубежа очень интересуются этим беспилотным летательным аппаратом ударного типа. Тем более, что они уже могли его видеть, что называется, в деле.

Но в этом беспилотнике-камикадзе огромную потребность испытывает армия России, а значит, ни о каких поставках за рубеж не может идти и речи.

Отметим, что БПЛА "Ланцет" успешно и регулярно уничтожают технику врага на специальной военной операции. Причём беспилотник уничтожает и технику НАТО: танки и артиллерию.

Западные СМИ уже пишут, что средств от этого российского оружия нет.

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