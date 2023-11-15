Иностранные заказчики уже сегодня проявляют огромный интерес к беспилотнику-камикадзе "Ланцет".
По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, партнёры из-за рубежа очень интересуются этим беспилотным летательным аппаратом ударного типа. Тем более, что они уже могли его видеть, что называется, в деле.
Но в этом беспилотнике-камикадзе огромную потребность испытывает армия России, а значит, ни о каких поставках за рубеж не может идти и речи.
Отметим, что БПЛА "Ланцет" успешно и регулярно уничтожают технику врага на специальной военной операции. Причём беспилотник уничтожает и технику НАТО: танки и артиллерию.
Западные СМИ уже пишут, что средств от этого российского оружия нет.
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