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Глава Херсонской области сообщил о большом количестве ежедневно сдающихся в плен бойцов ВСУ

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Силовые структуры

Моральный настрой украинской армии находится на самом низком уровне. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава Херсонской области сообщил о большом количестве ежедневно сдающихся в плен бойцов ВСУ
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

"Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно — их просто посылают на убой", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ежедневно в плен российским военным сдаются большие группы украинских солдат. Иногда это 2-3 боевика, а иногда сдаются и по 11-13 бойцов ВСУ, отметил губернатор.

Садьдо уточнил, что в данном случае он говорит о вооружённых формированиях ВСУ, дислоцированных в селе Крынки на левом берегу Днепра.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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