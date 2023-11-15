Моральный настрой украинской армии находится на самом низком уровне. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно — их просто посылают на убой", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что ежедневно в плен российским военным сдаются большие группы украинских солдат. Иногда это 2-3 боевика, а иногда сдаются и по 11-13 бойцов ВСУ, отметил губернатор.
Садьдо уточнил, что в данном случае он говорит о вооружённых формированиях ВСУ, дислоцированных в селе Крынки на левом берегу Днепра.
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