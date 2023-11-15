Глава Херсонской области сообщил о большом количестве ежедневно сдающихся в плен бойцов ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Моральный настрой украинской армии находится на самом низком уровне. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

"Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно — их просто посылают на убой", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ежедневно в плен российским военным сдаются большие группы украинских солдат. Иногда это 2-3 боевика, а иногда сдаются и по 11-13 бойцов ВСУ, отметил губернатор.

Садьдо уточнил, что в данном случае он говорит о вооружённых формированиях ВСУ, дислоцированных в селе Крынки на левом берегу Днепра.