Вооружённые силы РФ атаковали воинскую часть Нацгвардии Украины, расположенную в районе Запорожья. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.