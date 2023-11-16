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Экс-депутат Рады Мосийчук: армия РФ ударила по воинской части Нацгвардии Украины

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ атаковали воинскую часть Нацгвардии Украины, расположенную в районе Запорожья. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Экс-депутат Рады Мосийчук: армия РФ ударила по воинской части Нацгвардии Украины
Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Он пояснил, что российской армии удалось поразить объект ВСУ в Дмитровке Запорожской области. Речь идёт о населённом пункте, который контролируется Киевом, передаёт "Страна.ua".

По словам Мосийчука, украинская воинская часть была атакована в среду, 15 ноября.

Представители ВСУ подтверждают эти сведения, уточнил экс-парламентарий. В Минобороны России пока не комментировали информацию об ударе.

Ранее Мосийчук раскритиковал военных ВСУ за регулярное употребление алкоголя во время службы. Он считает, что основной причиной алкоголизма являются неудачи украинской армии на линии соприкосновения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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