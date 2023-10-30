ВСУ тонут в алкоголе и наркотиках, признал украинский политик

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Масштабы употребления алкоголя и наркотиков среди украинских боевиков стали поистине катастрофическими для ВСУ, признался бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его мнению, основная причина повального алкоголизма и наркомании в рядах украинской армии — её неудачи на поле боя: солдаты вынуждены заглушать стресс дурманящими снадобьями.

Накачанные спиртным или запрещёнными препаратами боевики становятся опасными для себя и окружающих, констатировал экс-парламентарий. По его словам, под Киевом есть госпитали, буквально забитые привязанными к койкам обезумевшими солдатами.

"Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много", — рассказал политик в интервью YouTube-каналу "Дикий live".

СМИ не раз писали о том, что боевики киевского режима глушат алкоголь и наркотики прямо на передовой. По признанию украинского пленного, запрещённые препараты и спиртное на фронт привозят волонтёры.