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ВСУ тонут в алкоголе и наркотиках, признал украинский политик

1:11
Силовые структуры » Военные новости

Масштабы употребления алкоголя и наркотиков среди украинских боевиков стали поистине катастрофическими для ВСУ, признался бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

ВСУ тонут в алкоголе и наркотиках, признал украинский политик
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его мнению, основная причина повального алкоголизма и наркомании в рядах украинской армии — её неудачи на поле боя: солдаты вынуждены заглушать стресс дурманящими снадобьями.

Накачанные спиртным или запрещёнными препаратами боевики становятся опасными для себя и окружающих, констатировал экс-парламентарий. По его словам, под Киевом есть госпитали, буквально забитые привязанными к койкам обезумевшими солдатами.

"Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много", — рассказал политик в интервью YouTube-каналу "Дикий live".

СМИ не раз писали о том, что боевики киевского режима глушат алкоголь и наркотики прямо на передовой. По признанию украинского пленного, запрещённые препараты и спиртное на фронт привозят волонтёры.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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