На Запорожском направлении ВСУ постоянно продолжают самоубийственные попытки наступления в районе Вербового.
Но неприятеля активно уничтожает десант ВС РФ, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Мрут как мухи, но лезут, и лезут, и лезут. С нашей стороны без потерь тоже не обходится, но блин, эти укры же просто мясо. Их трупы не убираются, они просто накрывают тела тряпками, мусором и живут в 2-3-5 метрах от них в лисьих норах", — цитирует издание бойцов из 108-го полка ВДВ.
В последнем случае из всей группы осталось два боевика. Но и тех сильно ранило артиллерией. Уже ночью новые подразделения ВСУ полезут этим же маршрутом и с тем же результатом уйдут, кто сможет, подытожило издание.
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