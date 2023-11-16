У Вербового ВСУ заваливают окопы трупами солдат и горящей техникой НАТО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении ВСУ постоянно продолжают самоубийственные попытки наступления в районе Вербового.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Но неприятеля активно уничтожает десант ВС РФ, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Мрут как мухи, но лезут, и лезут, и лезут. С нашей стороны без потерь тоже не обходится, но блин, эти укры же просто мясо. Их трупы не убираются, они просто накрывают тела тряпками, мусором и живут в 2-3-5 метрах от них в лисьих норах", — цитирует издание бойцов из 108-го полка ВДВ.

В последнем случае из всей группы осталось два боевика. Но и тех сильно ранило артиллерией. Уже ночью новые подразделения ВСУ полезут этим же маршрутом и с тем же результатом уйдут, кто сможет, подытожило издание.

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