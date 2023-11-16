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У Вербового ВСУ заваливают окопы трупами солдат и горящей техникой НАТО

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Силовые структуры

На Запорожском направлении ВСУ постоянно продолжают самоубийственные попытки наступления в районе Вербового.

У Вербового ВСУ заваливают окопы трупами солдат и горящей техникой НАТО
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Но неприятеля активно уничтожает десант ВС РФ, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Мрут как мухи, но лезут, и лезут, и лезут. С нашей стороны без потерь тоже не обходится, но блин, эти укры же просто мясо. Их трупы не убираются, они просто накрывают тела тряпками, мусором и живут в 2-3-5 метрах от них в лисьих норах", — цитирует издание бойцов из 108-го полка ВДВ.

В последнем случае из всей группы осталось два боевика. Но и тех сильно ранило артиллерией. Уже ночью новые подразделения ВСУ полезут этим же маршрутом и с тем же результатом уйдут, кто сможет, подытожило издание.

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У Вербового ВСУ заваливают окопы трупами солдат и горящей техникой НАТО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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