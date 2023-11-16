Военспец Марочко заявил о конфликте между боевиками "Азова"* и солдатами ВСУ

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о серьёзном конфликте между националистическим батальоном "Азов"* и украинскими солдатами на Краснолиманском направлении.

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По его словам, бригада спецназначения "Азов"* прибыла в район Славянска, чтобы выяснить отношения с представителями службы ракетно-артиллерийского вооружения Украины. Данная служба резко уменьшила выделение снарядов, сославшись на приказ командования ВСУ, уточнил Марочко в Telegram.

"В ходе конфликта документы, подтверждающие слова офицеров обеспечения, предоставлены не было", — написал военный эксперт.

Он добавил, что военные "Азова"* не заметили нехватки боекомплекта на складских помещениях.

Как подчеркнул отставной подполковник, спор между нацбатальоном и военными ВСУ был временно урегулирован украинским высокопоставленным офицером, который пообещал, что разберётся в проблемной ситуации.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали активно использовать дроны-камикадзе для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре под Красным Лиманом.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.