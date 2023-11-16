Хмельницкая область Украины подверглась атаке. На территории города Староконстантинов прозвучало несколько взрывов.
По данным украинского издания "Страна.ua", взрывы прогремели рядом с военным аэродромом. Как пояснили журналисты, в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее стало известно, что по объектам в Староконстантинове были нанесены удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В конце сентября российская армия ударила по военному аэродрому в Хмельницкой области. По словам журналиста Сергея Колясникова, военные РФ уже несколько раз совершали атаки на эту авиационную базу ВСУ.
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