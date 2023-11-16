Танковая армия ВС РФ прорвала украинскую оборону в районе Ивановки под Купянском

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским танкистам удалось прорвать украинские оборонительные рубежи неподалёку от Ивановки под Купянском.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По информации "Военного обозрения", Вооружённые силы РФ нанесли массированный артиллерийский удар по противнику, после чего первая гвардейская танковая армия России начала выдвигаться вперёд.

Военкоры уточняют, что боевые действия продолжаются юго-западнее Ивановки.

При этом бойцы РФ смогли перерезать дорогу Ивановка — Кисловка и приблизиться к железнодорожному полотну.

Как отмечает "Военное обозрение", ВС России установили контроль над серой зоной рядом с Ивановкой. Подчёркивается, что ВСУ перешли на вторую линию обороны на данном участке.

Ранее военспец Андрей Марочко заявил о неудачной попытке украинской армии атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении.