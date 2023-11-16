Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик Риттер: ЦРУ пытается обвинить Украину в подрыве "Северного потока"
Курильщики в России все чаще покупают сигариллы
На Украине подсчитали доход России от продажи газа в ЕС с начала СВО
Свыше 30 снарядов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области - Гладков
Под Смоленском найден ранее не применявшийся ВСУ дрон Columba со взрывчаткой
SuperJob: 60% жителей России поддерживают длинные новогодние каникулы
В Хакасии фермер задержан за использование рабского труда
Сенатор рассказал, что творится в Херсоне под контролем Киева
Взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области

Танковая армия ВС РФ прорвала украинскую оборону в районе Ивановки под Купянском

0:57
Силовые структуры

Российским танкистам удалось прорвать украинские оборонительные рубежи неподалёку от Ивановки под Купянском.

Танковая армия ВС РФ прорвала украинскую оборону в районе Ивановки под Купянском
Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По информации "Военного обозрения", Вооружённые силы РФ нанесли массированный артиллерийский удар по противнику, после чего первая гвардейская танковая армия России начала выдвигаться вперёд.

Военкоры уточняют, что боевые действия продолжаются юго-западнее Ивановки.

При этом бойцы РФ смогли перерезать дорогу Ивановка — Кисловка и приблизиться к железнодорожному полотну.

Как отмечает "Военное обозрение", ВС России установили контроль над серой зоной рядом с Ивановкой. Подчёркивается, что ВСУ перешли на вторую линию обороны на данном участке.

Ранее военспец Андрей Марочко заявил о неудачной попытке украинской армии атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Приём в Филоли и "диктатор": китаисты обвинили Байдена в унижении Си Олег Володин Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
На замок Аллы Пугачевой нашёлся покупатель: предлагает скинуть цену в семь раз
На замок Аллы Пугачевой нашёлся покупатель: предлагает скинуть цену в семь раз
Последние материалы
Приём в Филоли и "диктатор": китаисты обвинили Байдена в унижении Си
Экс-разведчик Риттер: ЦРУ пытается обвинить Украину в подрыве "Северного потока"
Курильщики в России все чаще покупают сигариллы
На Украине подсчитали доход России от продажи газа в ЕС с начала СВО
Танковая армия ВС РФ прорвала украинскую оборону в районе Ивановки под Купянском
Свыше 30 снарядов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области - Гладков
Под Смоленском найден ранее не применявшийся ВСУ дрон Columba со взрывчаткой
SuperJob: 60% жителей России поддерживают длинные новогодние каникулы
В Хакасии фермер задержан за использование рабского труда
Сенатор рассказал, что творится в Херсоне под контролем Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников