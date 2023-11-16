В Хакасии заведено уголовное дело в отношении мужчины, который на протяжении семи лет удерживал на ферме женщину и двух мужчин. Новость появилась на сайте Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Директор фермы подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших).
Троих потерпевших, которые вели асоциальный образ жизни, 47-летний житель Усть-Абаканского района Республики Хакасия привёз на ферму в 2016 году. Он пообещал работникам заработную плату, отобрал у них документы и поселил в подвале.
Как стало известно, обвиняемый угрожал невольникам, причинял им побои и заставлял работать по 16 часов в сутки. Пострадавшие несколько раз пытались убежать. Все попытки оказались неудачными. Хозяйство, где происходили события, находится в 20 километрах от аала Чарков Усть-Абаканского района. Это в 110 км от райцентра Усть-Абакан.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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