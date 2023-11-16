В Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов

В городе Николаев, который расположен в южной части Украины, прогремело несколько взрывов.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

По информации украинского издания "Страна.ua", спустя минуту после первых громких звуков в населённом пункте послышалась вторая серия взрывов.

Причины ЧП уточняются. Официальные власти Николаева ещё не комментировали данные о взрывах.

В четверг, 16 ноября, взрывы также прозвучали в Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Это произошло неподалёку от военного аэродрома. Пока неизвестно, были ли поражены какие-либо объекты.