Высадка десанта на левый берег Днепра прошла для ВСУ крайне неудачно — их потери здесь составили не менее 100 человек. Такими данными поделился пленный украинский командир Александр Сидоренко.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.