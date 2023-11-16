Высадка десанта на левый берег Днепра прошла для ВСУ крайне неудачно — их потери здесь составили не менее 100 человек. Такими данными поделился пленный украинский командир Александр Сидоренко.
"На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни (трупов) лежит. По окопам. И по дороге от миномётки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей", — сказал Сидоренко.
Боец добавил, что убитые ВСУшники на этом участке буквально "перемолоты" после ударов российской артиллерии и корректируемых авиационных бомб.
Сидоренко добавил, что его группу ликвидировали, как только она произвела высадку. А её остатки сдались в плен к российским военным, добавил боец.
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