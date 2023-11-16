Украинский морпех рассказал, что использовал Telegram для того, чтобы сдаться в плен

Украинский пулемётчик, брошенный командованием на левый берег Днепра в Херсонской области, рассказал, как ему удалось сдаться в плен при помощи Telegram-канала, указанного российскими военными.

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Пулемётчик Николай Ягорницкий рассказал, что после высадки на левом берегу он увидел, что такое "реальный ад". Высадившихся ВСУшников начали "бомбить из всего", накрывая бомбами и артиллерией.

Однако, на своё счастье, боец нашёл листовки, разбросанные российскими военными.

"Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял (одну), зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый", — рассказал Ягорницкий в разговоре с РИА Новости.

В плену у ВС РФ украинский пулемётчик оказался в ноябре 2023 года.