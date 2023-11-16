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Украинский морпех рассказал, что использовал Telegram для того, чтобы сдаться в плен

Силовые структуры

Украинский пулемётчик, брошенный командованием на левый берег Днепра в Херсонской области, рассказал, как ему удалось сдаться в плен при помощи Telegram-канала, указанного российскими военными.

Украинский морпех рассказал, что использовал Telegram для того, чтобы сдаться в плен
Фото: openverse by DVIDSHUB is licensed under "Stryker Soldiers fire Howitzer cannons [Image 1 of 3]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Пулемётчик Николай Ягорницкий рассказал, что после высадки на левом берегу он увидел, что такое "реальный ад". Высадившихся ВСУшников начали "бомбить из всего", накрывая бомбами и артиллерией.

Однако, на своё счастье, боец нашёл листовки, разбросанные российскими военными.

"Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял (одну), зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый", — рассказал Ягорницкий в разговоре с РИА Новости.

В плену у ВС РФ украинский пулемётчик оказался в ноябре 2023 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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