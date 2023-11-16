Украинский пулемётчик, брошенный командованием на левый берег Днепра в Херсонской области, рассказал, как ему удалось сдаться в плен при помощи Telegram-канала, указанного российскими военными.
Пулемётчик Николай Ягорницкий рассказал, что после высадки на левом берегу он увидел, что такое "реальный ад". Высадившихся ВСУшников начали "бомбить из всего", накрывая бомбами и артиллерией.
Однако, на своё счастье, боец нашёл листовки, разбросанные российскими военными.
"Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял (одну), зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый", — рассказал Ягорницкий в разговоре с РИА Новости.
В плену у ВС РФ украинский пулемётчик оказался в ноябре 2023 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.