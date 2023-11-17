Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в четверг. Он объяснил "Правде.ру" такую "неизбирательность" украинских военных.
По словам чиновника, такие инциденты всё чаще отмечаются не только на прифронтовых дорогах, но и в тылу. Причина — в низкой квалификации ВСУ и их наплевательском отношении к мирному населению.
"Не находя военную цель, ввиду того, что заканчивается заряд аккумулятора, противник поражает любую цель, подвернувшуюся под руку, а командованию докладывает, что поразил военный объект", — рассказал Гагин.
Под ударами украинских FPV-дронов часто оказываются гражданские автомобили — как грузовые, так и легковые, даже микроавтобусы, а также внедорожники: от дорогих иномарок и заканчивая отечественными "Нивами".
Советник главы ДНР призвал жителей республики, заметивших дрон над дорогой, не пытаться от него уехать — он всё равно летит быстрее, а постараться максимально быстро покинуть автомобиль.
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