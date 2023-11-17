В ДНР объяснили удары дронов ВСУ по мирным жителям

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в четверг. Он объяснил "Правде.ру" такую "неизбирательность" украинских военных.

Фото: URA.RU by Эдуард Корниенко is licensed under © URA.RU

По словам чиновника, такие инциденты всё чаще отмечаются не только на прифронтовых дорогах, но и в тылу. Причина — в низкой квалификации ВСУ и их наплевательском отношении к мирному населению.

"Не находя военную цель, ввиду того, что заканчивается заряд аккумулятора, противник поражает любую цель, подвернувшуюся под руку, а командованию докладывает, что поразил военный объект", — рассказал Гагин.

Под ударами украинских FPV-дронов часто оказываются гражданские автомобили — как грузовые, так и легковые, даже микроавтобусы, а также внедорожники: от дорогих иномарок и заканчивая отечественными "Нивами".

Советник главы ДНР призвал жителей республики, заметивших дрон над дорогой, не пытаться от него уехать — он всё равно летит быстрее, а постараться максимально быстро покинуть автомобиль.