Пленный рассказал, где ВСУ прячут иностранных наёмников

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ снимают квартиры для иностранных наёмников, чтобы спрятать их от российских ракетных ударов, сообщил пленный уроженец грузинского Гори Георгий Чубетидзе.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Мужчина признался, что служил стрелком-сапёром во "втором интернациональном легионе обороны Украины". Вместе с "коллегами" он жил в съёмной квартире.

"В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо", — пояснил наёмник. По его мнению, командование ВСУ выбрало такой способ размещения, руководствуясь соображениями безопасности: "Наверное, командир боится бомбёжки".

Чубетидзе поведал свою невесёлую историю "солдата удачи". На родине он отсидел за кражу. Освободившись, перебрался в Турцию, но и там имел проблемы с законом и был депортирован обратно. После участия в массовых беспорядках в Тбилиси был вынужден сбежать на Украину, иначе ему "светило от семи до 15 лет". В Киеве был задержан за драку, провёл десять месяцев в СИЗО, и там его завербовали на фронт.