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Пленный рассказал, где ВСУ прячут иностранных наёмников

1:09
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ снимают квартиры для иностранных наёмников, чтобы спрятать их от российских ракетных ударов, сообщил пленный уроженец грузинского Гори Георгий Чубетидзе.

Пленный рассказал, где ВСУ прячут иностранных наёмников
Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Мужчина признался, что служил стрелком-сапёром во "втором интернациональном легионе обороны Украины". Вместе с "коллегами" он жил в съёмной квартире.

"В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо", — пояснил наёмник.

По его мнению, командование ВСУ выбрало такой способ размещения, руководствуясь соображениями безопасности: "Наверное, командир боится бомбёжки".

Чубетидзе поведал свою невесёлую историю "солдата удачи". На родине он отсидел за кражу. Освободившись, перебрался в Турцию, но и там имел проблемы с законом и был депортирован обратно. После участия в массовых беспорядках в Тбилиси был вынужден сбежать на Украину, иначе ему "светило от семи до 15 лет". В Киеве был задержан за драку, провёл десять месяцев в СИЗО, и там его завербовали на фронт.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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