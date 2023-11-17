ВСУ снимают квартиры для иностранных наёмников, чтобы спрятать их от российских ракетных ударов, сообщил пленный уроженец грузинского Гори Георгий Чубетидзе.
Мужчина признался, что служил стрелком-сапёром во "втором интернациональном легионе обороны Украины". Вместе с "коллегами" он жил в съёмной квартире.
"В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо", — пояснил наёмник.
По его мнению, командование ВСУ выбрало такой способ размещения, руководствуясь соображениями безопасности: "Наверное, командир боится бомбёжки".
Чубетидзе поведал свою невесёлую историю "солдата удачи". На родине он отсидел за кражу. Освободившись, перебрался в Турцию, но и там имел проблемы с законом и был депортирован обратно. После участия в массовых беспорядках в Тбилиси был вынужден сбежать на Украину, иначе ему "светило от семи до 15 лет". В Киеве был задержан за драку, провёл десять месяцев в СИЗО, и там его завербовали на фронт.
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