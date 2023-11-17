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Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников прекратились

1:15
Силовые структуры

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен Цви рассказал о том, что движение ХАМАС прекратило диалог по освобождению заложников.

Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников прекратились
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе", — сообщил Александр Бен Цви в эфире канала "Россия 24".

По словам дипломата, Израиль много раз запрашивал список своих граждан, удерживаемых Хамасом. До настоящего времени этот перечень не предоставлен. В каком состоянии находятся пленные израильтяне, кто из них ранен, кто жив, а кто нет, неизвестно. Также посол отметил, что его страна добивается освобождения всех пленённых разом.

Ранее СМИ распространяли информацию, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об обмене заложниками и пятидневном перемирии. 13 ноября представитель "Бригады аль-Кассама" (военное подразделение движения ХАМАС) Абу Убейда заявлял о том, что предстоящий обмен может пройти по формуле: 200 палестинских детей и 75 женщин на 50-70 заложников-израильтян.

 

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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