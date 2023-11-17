Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников прекратились

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен Цви рассказал о том, что движение ХАМАС прекратило диалог по освобождению заложников.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе", — сообщил Александр Бен Цви в эфире канала "Россия 24".

По словам дипломата, Израиль много раз запрашивал список своих граждан, удерживаемых Хамасом. До настоящего времени этот перечень не предоставлен. В каком состоянии находятся пленные израильтяне, кто из них ранен, кто жив, а кто нет, неизвестно. Также посол отметил, что его страна добивается освобождения всех пленённых разом.

Ранее СМИ распространяли информацию, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об обмене заложниками и пятидневном перемирии. 13 ноября представитель "Бригады аль-Кассама" (военное подразделение движения ХАМАС) Абу Убейда заявлял о том, что предстоящий обмен может пройти по формуле: 200 палестинских детей и 75 женщин на 50-70 заложников-израильтян.