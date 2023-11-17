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Собака сдала боевиков: глупая смерть иностранных наёмников на СВО

Силовые структуры

Боевики-наёмники Вооруженных сил Украины оказались настоящими претендентами на Дарвиновскую премию.

Собака сдала боевиков: глупая смерть иностранных наёмников на СВО
Фото: Стоп-кадр из видео

Американец Дэниел Свифт и канадец Григорий Цехмистренко в Артёмовске вышли на усиление позиций в составе группы из четырёх солдат ВСУ.

Вместе с ними на задание вышли некий румын с позывным "Мики" и Любомир Голуб. А к боевикам по пути увязался бездомный пёс, что для мест боевых действий явление не такое уж и редкое.

Националисты оказались ещё и живодёрами, и пристрелили собаку. Однако находящиеся как раз на этой позиции украинские военнослужащие посчитали, что к ним пробирается диверсионная группа войск России и расстреляли всю иностранную команду.

В довершение всего, они забросали "побратимов" гранатами.

"Цехмистренко и Свифт фактически погибли в бою с собакой. Туда им и дорога", — комментирует происшествие телеканал "Царьград".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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