Боевики-наёмники Вооруженных сил Украины оказались настоящими претендентами на Дарвиновскую премию.
Американец Дэниел Свифт и канадец Григорий Цехмистренко в Артёмовске вышли на усиление позиций в составе группы из четырёх солдат ВСУ.
Вместе с ними на задание вышли некий румын с позывным "Мики" и Любомир Голуб. А к боевикам по пути увязался бездомный пёс, что для мест боевых действий явление не такое уж и редкое.
Националисты оказались ещё и живодёрами, и пристрелили собаку. Однако находящиеся как раз на этой позиции украинские военнослужащие посчитали, что к ним пробирается диверсионная группа войск России и расстреляли всю иностранную команду.
В довершение всего, они забросали "побратимов" гранатами.
"Цехмистренко и Свифт фактически погибли в бою с собакой. Туда им и дорога", — комментирует происшествие телеканал "Царьград".
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