ВСУ могут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное перемирие в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Affairs.
Отмечается, что украинским военным следует придерживаться оборонительной стратегии вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня. Это влияет на их способность удерживать территории, оставшиеся под контролем Киева.
"Даже переходя к оборонительной стратегии, Украина сохраняет возможность использовать дальнобойное оружие, военно-морские средства и проводить тайные операции", — отмечается в статье.
Также подчеркивается, что Киев должен принять реальность того, что возврат потерянных территорий становится невозможным из-за явного дисбаланса сил на фронте. Западные журналисты резюмируют, что Вооруженные силы Украины могут перейти к наступательным действиям, как только появится "удобный момент".
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Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.