Foreign Affairs: переход ВСУ к обороне не помешает наносить удары по России

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ВСУ могут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное перемирие в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Affairs.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Отмечается, что украинским военным следует придерживаться оборонительной стратегии вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня. Это влияет на их способность удерживать территории, оставшиеся под контролем Киева.

"Даже переходя к оборонительной стратегии, Украина сохраняет возможность использовать дальнобойное оружие, военно-морские средства и проводить тайные операции", — отмечается в статье.

Также подчеркивается, что Киев должен принять реальность того, что возврат потерянных территорий становится невозможным из-за явного дисбаланса сил на фронте. Западные журналисты резюмируют, что Вооруженные силы Украины могут перейти к наступательным действиям, как только появится "удобный момент".

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