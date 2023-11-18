Вооружённые силы России начали применять новый барражирующий беспилотный аппарат "Скальпель".
Вместе с дроном-камикадзе "Ланцетом" на фронтах специальной военной операции появилось новое грозное оружие — беспилотник, способный выступать как платформа для разной боевой нагрузки, и выполнять различные задачи на полях боевых операций.
Барражирующий беспилотный аппарат представили специалисты из конструкторского бюро "Восток". На данный момент в российскую армию ушли первые 15 боеприпасов, но при необходимости разработчик готов увеличить производство "Скальпелей".
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