Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о чиновниках, которые ставят свои интересы превыше СВО.
Ходаковский объяснил, что война — дело избранных.
"Причин, почему страну не вводят в мобилизационный режим, достаточно. Когда приезжаешь в столицу — о войне слегка напоминают ощутимо поредевшие фотографии героев СВО в исполнении далёких от войны рекламщиков", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Он рассказал о поведении чиновников, которые заблокировали автомобиль военных на парковке, так как военнослужащие заняли его место. Полковник отметил, что в 2014 году за такое чиновник отправился бы рыть окопы.
Рассказал Ходаковский и о работниках ЖКХ, которые не подключают к отоплению жителей одного из районов Донецка.
Удивило комбата то, что на дорогах Донецка образовываются автомобильные пробки в то время, как на фронте не хватает людей.
"Хотите, чтобы взяли Авдеевку и отодвинули обстрелы? А заслужили?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Александр Ходаковский высказался о журналах расходования мыла в бане на СВО.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.