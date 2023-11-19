Владимир Зеленский сделал новые кадровые перестановки в ВСУ.
Зеленский снял с должности командующего Медицинскими силами ВСУ генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко.
Новым руководителем медицинской службы украинской армии стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Ранее он занимал должность руководителя "Главного военного клинического госпиталя" в столице Украины.
Ранее экс-командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко отреагировал на своё отстранение от должности.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.