На юге Авдеевки массовая сдача в плен военных ВСУ: сдалась рота целиком

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне ночью на южном фланге Авдеевского фронта произошла массовая сдача в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщает Telegram-канал "Сергей Богатырёв".

"Сдалась рота целиком. 149.200 — "Волга" работает", — подчёркивает блогер.

Он намекает на частоту радиоволны, по которой связываются военные армии Украины с российскими бойцами, и заявляют, что желают сложить оружие и сдать в плен армии России.

Ранее пленные рассказали о деморализации и бардаке в украинской армии, подтвердив, что "контрнаступ закончен", по сути, ещё и не начавшись.