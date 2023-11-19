Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали пять правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму
Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
В России разработали сахарозаменитель для диабетиков
Даня Милохин спел песню SHAMAN в Дубае: "Я русский, и мне повезло!"
Специалист Фомин: для защиты от мошенников можно установить ПИН-код на сим-карте
Садальский об иске Егора Крида против Мизулиной: "Уже надоела семейка"
Киев признал, что США воспринимают Украину как нищего, ленивого и вороватого попрошайку
Пугачёва назвала свои условия, при которых она выступит в Москве
Судью Демяшеву, которая приговорила художницу к 7 годам, могут повысить

На юге Авдеевки массовая сдача в плен военных ВСУ: сдалась рота целиком

0:42
Силовые структуры

Накануне ночью на южном фланге Авдеевского фронта произошла массовая сдача в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины.

На юге Авдеевки массовая сдача в плен военных ВСУ: сдалась рота целиком
Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщает Telegram-канал "Сергей Богатырёв".

"Сдалась рота целиком. 149.200 — "Волга" работает", — подчёркивает блогер.

Он намекает на частоту радиоволны, по которой связываются военные армии Украины с российскими бойцами, и заявляют, что желают сложить оружие и сдать в плен армии России.

Ранее пленные рассказали о деморализации и бардаке в украинской армии, подтвердив, что "контрнаступ закончен", по сути, ещё и не начавшись.

Пленные рассказали о деморализации и бардаке в ВСУ: "Контрнаступ закончен"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с аквариумом
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
В США заявили о сюрпризе Германии для Украины
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
Последние материалы
Специалист Фомин: для защиты от мошенников можно установить ПИН-код на сим-карте
Садальский об иске Егора Крида против Мизулиной: "Уже надоела семейка"
Киев признал, что США воспринимают Украину как нищего, ленивого и вороватого попрошайку
Пугачёва назвала свои условия, при которых она выступит в Москве
Судью Демяшеву, которая приговорила художницу к 7 годам, могут повысить
Учёные предупредили о новой космической угрозе вымирания человечества
На юге Авдеевки массовая сдача в плен военных ВСУ: сдалась рота целиком
Максим Фадеев заявил о приёме заявок на аналог "Евровидения" в Узбекистане
Либералы признали, что двойников Владимира Путина не существует
Daily Mail: в Словакии мужчина чуть не лишился пениса из-за пробежки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников