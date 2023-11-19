Накануне ночью на южном фланге Авдеевского фронта произошла массовая сдача в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сергей Богатырёв".
"Сдалась рота целиком. 149.200 — "Волга" работает", — подчёркивает блогер.
Он намекает на частоту радиоволны, по которой связываются военные армии Украины с российскими бойцами, и заявляют, что желают сложить оружие и сдать в плен армии России.
Ранее пленные рассказали о деморализации и бардаке в украинской армии, подтвердив, что "контрнаступ закончен", по сути, ещё и не начавшись.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.