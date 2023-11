Украинский опорный пункт, который находился под Красным Лиманом, уничтожен российскими ударными вертолётами Ка-52 "Аллигатор", принадлежащими Центральному военному округу (ЦВО).

Фото: "Ka-52 'Alligator'" by Sergey Vladimirov is licensed under CC BY 2.0.