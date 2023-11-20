Вертолёты Ка-52 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Красного Лимана

Украинский опорный пункт, который находился под Красным Лиманом, уничтожен российскими ударными вертолётами Ка-52 "Аллигатор", принадлежащими Центральному военному округу (ЦВО).

Фото: "Ka-52 'Alligator'" by Sergey Vladimirov is licensed under CC BY 2.0.

По информации Министерства обороны РФ, удар по опорнику ВСУ был нанесён с помощью 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.

Как пояснили в ведомстве, вертолёты Ка-52 реализовали атаку без захода в зону действия украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее вертолёт Ка-52 нанёс поражение танку ВСУ в Запорожской области. Речь идёт об украинской боевой машине, которая пыталась обстреливать позиции РФ под прикрытием лесополосы. Танк был уничтожен управляемой ракетой Вооружённых сил России.