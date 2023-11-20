Украинский опорный пункт, который находился под Красным Лиманом, уничтожен российскими ударными вертолётами Ка-52 "Аллигатор", принадлежащими Центральному военному округу (ЦВО).
По информации Министерства обороны РФ, удар по опорнику ВСУ был нанесён с помощью 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.
Как пояснили в ведомстве, вертолёты Ка-52 реализовали атаку без захода в зону действия украинских систем противовоздушной обороны.
Ранее вертолёт Ка-52 нанёс поражение танку ВСУ в Запорожской области. Речь идёт об украинской боевой машине, которая пыталась обстреливать позиции РФ под прикрытием лесополосы. Танк был уничтожен управляемой ракетой Вооружённых сил России.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.