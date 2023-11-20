Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: конфликт "завершится не так быстро, как хотелось бы"
"Мне совсем не нравится": Дочь Алексея Панина* рассказала о привычке отца
Политолог Брутер: Финляндия пытается показать себя как передовой отряд борьбы с РФ
Песков: вряд ли РФ может повлиять на возможное закрытие границы с Финляндией
Нумеролог Кузденбаева определила судьбу новых отношений Александра Петрова
В Китае неизвестная женщина поцеловала мужчину за завтраком без спроса
"Эстрада ужасна": писатель Прилепин заявил, что ему не нравится SHAMAN
Песков: президент Путин планирует выступить 22 ноября на онлайн-саммите G20
Новогодний стол подорожал более чем на 9%

ЦАХАЛ приостановила операцию в Газе на четыре часа

Силовые структуры

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 мск.

"Армия осуществит тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 11:00 до 15:00 мск) в западном районе Рафах в гуманитарных целях", — сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X (ранее Twitter).

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Дарадж-Туффа, Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут будет проходить по дороге "Салах эд-Дин" в сторону южной части анклава.

С 12 ноября армия обороны Израиля ежедневно объявляет о временном прекращении военных действий в различных районах сектора Газа. 18 ноября военные также инициировали четырехчасовую паузу в боевых операциях в лагере Аш-Шабура, расположенном в городе Рафах на юге Газы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с аквариумом
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
Последние материалы
Нумеролог Кузденбаева определила судьбу новых отношений Александра Петрова
В Китае неизвестная женщина поцеловала мужчину за завтраком без спроса
"Эстрада ужасна": писатель Прилепин заявил, что ему не нравится SHAMAN
Песков: президент Путин планирует выступить 22 ноября на онлайн-саммите G20
Новогодний стол подорожал более чем на 9%
Продюсер Дзюник: Пугачёва вернулась в Россию, чтобы обсудить заработок
Военкор Живов: ЧВК "Вагнер" — не имеющая аналогов эффективная система
Экс-президент Грузии Саакашвили призвал помиловать его
Екатерина Варнава о бывшем муже: неудачник из США
Песков оценил эффект новых санкций против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников