ЦАХАЛ приостановила операцию в Газе на четыре часа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 мск.

"Армия осуществит тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 11:00 до 15:00 мск) в западном районе Рафах в гуманитарных целях", — сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X (ранее Twitter).

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Дарадж-Туффа, Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут будет проходить по дороге "Салах эд-Дин" в сторону южной части анклава.

С 12 ноября армия обороны Израиля ежедневно объявляет о временном прекращении военных действий в различных районах сектора Газа. 18 ноября военные также инициировали четырехчасовую паузу в боевых операциях в лагере Аш-Шабура, расположенном в городе Рафах на юге Газы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года