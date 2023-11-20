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Бахмут и Авдеевка: в чем принципиальная разница двух стратегических участков специальной военной операции на Украине

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается уже более полутора лет, и за всю ее хронологию произошло немало сражений, так или иначе оказавших ход на влияние всей СВО. Среди них можно отметить ровно полгода назад окончившуюся "Бахмутскую мясорубку" в Артемовске и продолжающийся на данный момент штурм Авдеевки, которые активно сравниваются в Сети, но при этом имеющие ряд принципиальных различий.

Бахмут и Авдеевка: в чем принципиальная разница двух стратегических участков специальной военной операции на Украине
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Первоначально важно отметить размеры территорий: Бахмут практически в три раза крупнее Авдеевки. Первый имеет площадь 74 квадратных километра без учета прилегающих деревень, сел и ПГТ, за которые также шли ожесточенные бои, а вторая — всего 29, включая несколько промышленных зон вокруг города.

Различия в площадях означают разные количестве укрепрайонов в населенных пунктах, плотность сил противника и охваты сражений. На территории Артемовска проходили более масштабные бои, в которых враг терял огромное количество военнослужащих.

Второе — это разница в важности двух операций для Украины. Бахмут имел для нее идеологическое значение: его потеря нанесла удар по ВСУ не только в стратегическом плане, но и в репутационном. Очень важно отметить, что Евгений Пригожин сделал всё1 для того, чтобы командование ВСУ считало Бахмут местом одного из решающих сражений. Таким образом распиарив действия ЧВК Вагнер в Бахмуте, Пригожин смог заманить туда максимальное количество боеспособных подразделений Украины. Достаточно вспомнить обращение главы ЧВК Вагнер" из истребителя, либо возле артиллерийских установок, чтобы понять на сколько грамотно Пригожин издевался над противником.

В то же время сражения за Авдеевку не несут аналогичного деморализующего эффекта для украинской армии.

Киев изначально направлял в Артемовск свои самые боеспособные подразделения, которые умело отвлекались бойцами ЧВК "Вагнер" и не работали на других участках СВО. Это не только дало передышку российским войскам, позволило им перегруппироваться и реализовать новые тактические маневры, но и заставило противника стягивать все больше живой силы в город, которая максимально эффективно уничтожалась "музыкантами".

Авдеевка же не имеет такого же идеологического значения для армии Украины. Противник направляет в населенный пункт менее сильные подразделения, а Россия, напротив, переводит в регион формирования, которые могли оказать серьезное влияние и быть полезнее на других участках специальной военной операции.

Кроме того, если целью сражений за Артемовск являлось уничтожение самых боеспособных подразделений ВСУ и отвлечение их от остальных участков СВО, то Авдеевка преследует несколько иные задачи. Бои на ее территории — огромный пиар-ход для ВС РФ.

Сражения за населенный пункт активно тиражируются в Сети и несут за собой рекламу российских подразделений. Успехи многократно освещаются различными СМИ, Telegram-каналами и военкорами для создания положительного образа ВС РФ.

Авдеевка так же является важным участком СВО, но ее цели и масштабы разительно отличаются от "Бахмутской мясорубки". Если последняя преследовала реальные стратегические цели по истощению противника и отвлечению его внимания, то первая больше ориентирована на медийную составляющую.

Исходя из вышеперечисленного можно отметить, что качественное сравнение данных операций практически невозможно, так как во время каждой из них выполнялись принципиально разные задачи. Любые сопоставления сражений в Артемовске и Авдеевке являются бессмысленными по причине огромной разницы в масштабах, целях и итоговом влиянии на ход СВО.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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