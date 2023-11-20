Танки Т-55 оказались защищены лучше натовских "Леопардов": зловещая деталь

Украинская армия перебросила немецкие танки "Леопард" 1A5 на линию соприкосновения, однако не учла "зловещую деталь".

Фото: Стоп-кадр с видео

Об этом сообщает издание Forbes.

Данная машина не имеет дополнительной брони. Также танк не имеет "клетки" для защиты от беспилотных аппаратов, нет "кирпичиков" реактивной брони (так называемой динамической защиты) от приближающихся снарядов и ракет.

"Дополнительная броня Leopard 1A5 явно нужна. Со стальной броней толщиной всего 70 мм он рискует стать самым слабозащищенным танком с самого начала российско-украинского конфликта", — пишет автор материала.

По словам обозревателя, советские танки Т-55 выпуска 50-х годов прошлого века защищены лучше этой машины из Германии.