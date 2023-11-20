Легендарный "Краснополь" доказал свою мощь в современной войне

Артиллерийский комплекс 2К25, основанный на 152-мм управляемом снаряде "Краснополь", введённый в эксплуатацию 37 лет назад, продолжает демонстрировать свою эффективность в современной войне.

Фото: bemil.chosun.com

Это стало особенно видно во время неудачных атак ВСУ, пытающихся преодолеть оборону 42-й мотострелковой дивизии российской армии под Работино, отмечает аналитик издания "Военное дело" Евгений Даманцев.

Снаряды оснащены лазерными системами самонаведения и аэродинамическими рулями. Даже на расстоянии 20-ти километров они могут поражать цели с точностью до 1-1,5 м.

Массивные 20,5-кг боеголовки "Краснополя" эффективно поражают бронетехнику врага. Лазерные головки самонаведения превосходят по точности GPS-корректируемые снаряды "Экскалибур" (США) и эффективнее в борьбе с маневрирующими целями.

Снаряды предназначены для различных артсистем, обеспечивая возможность эффективного удара как по передвижным военным колоннам на близком расстоянии, так и удаленным артустановкам неприятеля.