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В Минобороны рассказали о применении "Ланцетов" в СВО

Силовые структуры » Военные новости

Опытная партия ударных дронов "Ланцет" усовершенствованной модификации направлена в зону СВО, сообщили в понедельник "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали о применении "Ланцетов" в СВО
Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

По словам собеседников издания, обновлённые БПЛА поступили в войска в начале ноября, уже применялись в реальных боевых условиях и хорошо себя зарекомендовали. Производители обещают учесть замечания, коль скоро они появятся в ходе опытной эксплуатации, для начала серийного производства модели.

У модернизированного "Ланцета" по сравнению с его базовой версией изменена боевая часть. Она сконструирована по принципу "ударное ядро": при подрыве образуется сгусток расплавленного металла с огромной кинетической энергией. Это делает российский дрон настоящей грозой для бронетехники противника.

Ранее улучшенным "Ланцетом" восхитился Business Insider, обративший внимание, как лихо российский дрон расправился с американской БМП Bradley.

"Российские "Ланцеты" превратились в серьёзную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют", — заметило издание.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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