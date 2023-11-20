В Минобороны рассказали о применении "Ланцетов" в СВО

Опытная партия ударных дронов "Ланцет" усовершенствованной модификации направлена в зону СВО, сообщили в понедельник "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

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По словам собеседников издания, обновлённые БПЛА поступили в войска в начале ноября, уже применялись в реальных боевых условиях и хорошо себя зарекомендовали. Производители обещают учесть замечания, коль скоро они появятся в ходе опытной эксплуатации, для начала серийного производства модели.

У модернизированного "Ланцета" по сравнению с его базовой версией изменена боевая часть. Она сконструирована по принципу "ударное ядро": при подрыве образуется сгусток расплавленного металла с огромной кинетической энергией. Это делает российский дрон настоящей грозой для бронетехники противника.

Ранее улучшенным "Ланцетом" восхитился Business Insider, обративший внимание, как лихо российский дрон расправился с американской БМП Bradley.