Штурмовые отряды Вооружённых сил России ворвались на улицы Авдеевки.
Об этом информирует портал "Рronedra.ru" и уже подтверждают военкоры некоторых Telegram-каналов.
По сообщению, российские подразделения сперва вошли с в город юга, заняв позиции в районе Ясиноватского переулка, а потом прорвали оборону украинской армии и пересекли городскую черту недалеко от Авдеевского песчаного карьера, который расположен на севере населённого пункта.
Ранее украинские боевики описывали своё положение в Авдеевке как "ад, при постоянном обстреле русскими". Западная пресса тоже отмечала высокую плотность огня, указывая на ВСУ, не высовывающих носа из укрытий.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.