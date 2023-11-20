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Российские военные зашли в Авдеевку с двух сторон

Силовые структуры

Штурмовые отряды Вооружённых сил России ворвались на улицы Авдеевки.

Российские военные зашли в Авдеевку с двух сторон
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом информирует портал "Рronedra.ru" и уже подтверждают военкоры некоторых Telegram-каналов.

По сообщению, российские подразделения сперва вошли с в город юга, заняв позиции в районе Ясиноватского переулка, а потом прорвали оборону украинской армии и пересекли городскую черту недалеко от Авдеевского песчаного карьера, который расположен на севере населённого пункта.

Ранее украинские боевики описывали своё положение в Авдеевке как "ад, при постоянном обстреле русскими". Западная пресса тоже отмечала высокую плотность огня, указывая на ВСУ, не высовывающих носа из укрытий.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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