Украинские офицеры постоянно предлагают ВС РФ образцы техники НАТО

Украинские военнослужащие охотно продают бойцам ВС РФ технику НАТО.

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Об этом сообщил волонтер Алексей Живов.

"Технику мы в основном жжём. Украинцы с техникой не сдаются, скорее, продают периодически. Вообще украинские офицеры в этом смысле большие молодцы. Они готовы продать всё, что угодно. Только Украину не могут продать до конца, потому что им там ещё зарплату платят", — в эфире радиостанции "Комсомольская правда" отметил обозреватель.

По его словам, самое ценное оружие боевики ВСУ продать не могут, поскольку оно находится далеко от линии соприкосновения.

Продают образцы техники НАТО, а Россия их покупает, отвозит в соответствующие институты, исследует. Это работа российских спецслужб, подчеркнул аналитик.

Но сдаются националисты в основном без техники, поскольку её стало меньше. Самое ценное у ВСУ — дальнобойные системы артиллерийского огня, которые стоят далеко за 30 километров от фронта.

Но танки Россия жжёт очень бодро и на всех направлениях, подытожил Живов.