Военнослужащие ВСУ заявляют, что их кидают на штурм, утверждая при этом, что армия РФ не представляет серьёзного сопротивления.
Один из российских бойцов сообщил, что во время допросов украинские пленные массово рассказывают о манипуляции их командиров. Они утверждают, что во время атак бойцы ВС РФ не сопротивляются активно.
"Им говорят доехать, что там противника нет либо что его уничтожили артиллерией — вы просто доедете, высадились, там вам даже стрелять не придётся", — указал военный с позывным Кипиш.
Видеоинтервью распространило Министерство обороны РФ.
"Едут просто танки на нас, а потом говорят, что им ничего не говорили", — сказал боец.
Из-за таких атак возникают "мясные" штурмы, в ходе которых российские позиции пытаются разгромить противника силой. Бойцы ВСУ испытывают большие потери от ответного огня и артиллерийских ударов.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.