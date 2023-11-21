Украинские пленные массово пожаловались на обман со стороны командования ВСУ

Военнослужащие ВСУ заявляют, что их кидают на штурм, утверждая при этом, что армия РФ не представляет серьёзного сопротивления.

Фото: t.me/RVvoenkor

Один из российских бойцов сообщил, что во время допросов украинские пленные массово рассказывают о манипуляции их командиров. Они утверждают, что во время атак бойцы ВС РФ не сопротивляются активно.

"Им говорят доехать, что там противника нет либо что его уничтожили артиллерией — вы просто доедете, высадились, там вам даже стрелять не придётся", — указал военный с позывным Кипиш.

Видеоинтервью распространило Министерство обороны РФ.

"Едут просто танки на нас, а потом говорят, что им ничего не говорили", — сказал боец.

Из-за таких атак возникают "мясные" штурмы, в ходе которых российские позиции пытаются разгромить противника силой. Бойцы ВСУ испытывают большие потери от ответного огня и артиллерийских ударов.