Появилась информация о бегстве украинских батальонов из Авдеевки

С самого горячего участка Авдеевского фронта побежали 3-й и 4-й батальоны 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Южный фронт".

Боевики ранее жаловались на тяжелейшие условия, отсутствие снабжения и поддержки и полное игнорирование командованием.

Эта информация коррелируется с докладами российской разведки с Авдеевского фронта. Националистов регулярно бросают в бесполезные штурмы и оставляют оборонять безнадежные позиции, а всё больше военных ВСУ связываются с русскими на частоте "Волга", чтобы сдаться в плен.

Все это происходит на фоне безумных заявлений президента Зеленского, что "контрнаступление не захлебнулось, а Украина точно победит".