С самого горячего участка Авдеевского фронта побежали 3-й и 4-й батальоны 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Южный фронт".
Боевики ранее жаловались на тяжелейшие условия, отсутствие снабжения и поддержки и полное игнорирование командованием.
Эта информация коррелируется с докладами российской разведки с Авдеевского фронта. Националистов регулярно бросают в бесполезные штурмы и оставляют оборонять безнадежные позиции, а всё больше военных ВСУ связываются с русскими на частоте "Волга", чтобы сдаться в плен.
Все это происходит на фоне безумных заявлений президента Зеленского, что "контрнаступление не захлебнулось, а Украина точно победит".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.