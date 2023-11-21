Российские военные сорвали атаку украинской армии в районе Приютного

Российским военным удалось сорвать попытку контратаки Вооружённых сил Украины рядом с населённым пунктом Приютное (Южнодонецкое направление).

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, артиллеристы оказали поддержку бойцам РФ при отражении украинской атаки.

Он подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что эффективные действия российской армии привели к уничтожению пехоты ВСУ.

Как пояснил Чехов, ВС РФ также остановили ротацию украинских солдат неподалёку от населённого пункта Урожайное. Киев столкнулся с потерями в живой силе и военной технике, уточнил представитель Минобороны.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о продвижении подразделений РФ у Приютного на 500 метров.