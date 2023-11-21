Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке

МИД России: ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ

1:19
Силовые структуры » Военные новости

Украинская армия ежедневно наносят 200-300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, а число пострадавших мирных жителей достигает до ста человек еженедельно.

МИД России: ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ
Фото: ru.freepik.com

Такие данные во вторник, 21 ноября, привел в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Число ударов по гражданским объектам на нашей территории, наносимых ВСУ, достигает сейчас 200-300 в сутки, — сообщил представитель МИДа. — Еженедельно число пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек".

Мирошник подчеркнул, что боевики ВСУ наносят удары по чисто гражданским объектам высокоточными реактивными снарядами, которые киевскому режиму предоставляют страны Запада.

"Террористические методы ведения войны против гражданских лиц поставлены ВСУ на поток", — отметил представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что обстреливающие мирное население преступники неотвратимо понесут наказание.

Ранее Родион Мирошник заявлял, что Запад уговаривает президента Украины Зеленского не разжигать конфликт с главкомом ВСУ Залужным.

Эксклюзивный фильм о преступлениях киевского режима против детей Донбасса.
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке
ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников