МИД России: ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ

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Украинская армия ежедневно наносят 200-300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, а число пострадавших мирных жителей достигает до ста человек еженедельно.

Фото: ru.freepik.com

Такие данные во вторник, 21 ноября, привел в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Число ударов по гражданским объектам на нашей территории, наносимых ВСУ, достигает сейчас 200-300 в сутки, — сообщил представитель МИДа. — Еженедельно число пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек".

Мирошник подчеркнул, что боевики ВСУ наносят удары по чисто гражданским объектам высокоточными реактивными снарядами, которые киевскому режиму предоставляют страны Запада.

"Террористические методы ведения войны против гражданских лиц поставлены ВСУ на поток", — отметил представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что обстреливающие мирное население преступники неотвратимо понесут наказание.

Ранее Родион Мирошник заявлял, что Запад уговаривает президента Украины Зеленского не разжигать конфликт с главкомом ВСУ Залужным.