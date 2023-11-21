Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Сергея Шойгу о провале десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра.
Марков предположил, что ВС РФ удалось "переломить негативный тренд на левом берегу Днепра".
Он напомнил, что успех ВСУ на левом берегу Днепра мог бы поставить под удар дорогу на Крым. Политолог отметил, что Россия испытывает трудности в блокировке плацдарма ВСУ.
"Пока Крынки на левом берегу Днепра под контролем ВСУ. И ликвидация плацдарма ВСУ это ещё вопрос будущего. Заявление Шойгу даёт надежду, что — ближайшего будущего", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков рассказал об успешной операции "Уран".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.