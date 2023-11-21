Марков рассказал об угрожающем Крыму плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Сергея Шойгу о провале десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Марков предположил, что ВС РФ удалось "переломить негативный тренд на левом берегу Днепра".

Он напомнил, что успех ВСУ на левом берегу Днепра мог бы поставить под удар дорогу на Крым. Политолог отметил, что Россия испытывает трудности в блокировке плацдарма ВСУ.

"Пока Крынки на левом берегу Днепра под контролем ВСУ. И ликвидация плацдарма ВСУ это ещё вопрос будущего. Заявление Шойгу даёт надежду, что — ближайшего будущего", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков рассказал об успешной операции "Уран".