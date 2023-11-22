Ремонтник ВСУ Федоренко: Россия точно поражает западную технику "Ланцетами"

На ремонт часто привозят западную технику, поражённую на поле боя российскими беспилотниками "Ланцет", посетовал заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ Александр Федоренко.

Фото: blotter.mirtesen.ru

По его словам, БПЛА представляют огромную угрозу для техники ВСУ, а ремонтники неустанно работают над тем, чтобы привести украинские и западные боевые машины в боеготовность.

"К нам привозят технику, поражённую "Ланцетами" или беспилотными управляемыми ракетами. Такое случается часто", — посетовал Федоренко в интервью Reuters.

Как уточнил ремонтник ВСУ, командование знает, что Россия во многом превосходит технически украинскую армию, но не хотят этого признавать.