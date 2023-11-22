На ремонт часто привозят западную технику, поражённую на поле боя российскими беспилотниками "Ланцет", посетовал заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ Александр Федоренко.
По его словам, БПЛА представляют огромную угрозу для техники ВСУ, а ремонтники неустанно работают над тем, чтобы привести украинские и западные боевые машины в боеготовность.
"К нам привозят технику, поражённую "Ланцетами" или беспилотными управляемыми ракетами. Такое случается часто", — посетовал Федоренко в интервью Reuters.
Как уточнил ремонтник ВСУ, командование знает, что Россия во многом превосходит технически украинскую армию, но не хотят этого признавать.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.