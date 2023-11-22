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ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Силовые структуры

В соответствии с информацией, полученной от пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 была передана Воздушно-космическим силам РФ. Поставка самолётов осуществлена в рамках исполнения государственного заказа на оборону.

ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Фото: ru.wikipedia.org

Изготовление машин было произведено на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Перед передачей самолётов они успешно прошли комплексные наземные и лётные испытания.

Важно отметить, что Су-34 обладают возможностью применять перспективное вооружение, позволяющее повысить дальность и точность поражения как наземных, так и надводных целей.

Истребитель Су-34
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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