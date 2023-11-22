ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

В соответствии с информацией, полученной от пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 была передана Воздушно-космическим силам РФ. Поставка самолётов осуществлена в рамках исполнения государственного заказа на оборону.

Фото: ru.wikipedia.org

Изготовление машин было произведено на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Перед передачей самолётов они успешно прошли комплексные наземные и лётные испытания.

Важно отметить, что Су-34 обладают возможностью применять перспективное вооружение, позволяющее повысить дальность и точность поражения как наземных, так и надводных целей.