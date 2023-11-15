В США восхищены боеспособностью Су-34: лучшее средство поражения в небе

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 без преувеличения можно назвать одним из лучших самолетов, разработанных СССР в конце холодной войны.

Фото: ru.wikipedia.org

Об этом сообщает издание The National Interest.

Сегодня это один из самых мощных всепогодных боевых самолётов в составе Воздушно-космических сил РФ, который может совершать воздушные, наземные и надводные атаки.

На данный момент Су-34 выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Последнюю партию таких боевых машин поставили в место боевых действий в конце весны 2023 года. Корпорация "Ростех" пообещала новые поставки — их сроки прописаны в гособоронзаказе, но пока публично не раскрываются.

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