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В США восхищены боеспособностью Су-34: лучшее средство поражения в небе

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Силовые структуры

Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 без преувеличения можно назвать одним из лучших самолетов, разработанных СССР в конце холодной войны.

В США восхищены боеспособностью Су-34: лучшее средство поражения в небе
Фото: ru.wikipedia.org

Об этом сообщает издание The National Interest.

Сегодня это один из самых мощных всепогодных боевых самолётов в составе Воздушно-космических сил РФ, который может совершать воздушные, наземные и надводные атаки.

На данный момент Су-34 выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Последнюю партию таких боевых машин поставили в место боевых действий в конце весны 2023 года. Корпорация "Ростех" пообещала новые поставки — их сроки прописаны в гособоронзаказе, но пока публично не раскрываются.

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Су-34
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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