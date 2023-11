За последние дни в Москве и Московской области ПВО сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также известно о сбитом в этом регионе дроне неделю назад. Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в интервью "Радио 1" рассказал, почему дроны долетают до столицы.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0