Военный эксперт Зеленков рассказал, как украинским беспилотникам удаётся долетать до Москвы

За последние дни в Москве и Московской области ПВО сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также известно о сбитом в этом регионе дроне неделю назад. Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в интервью "Радио 1" рассказал, почему дроны долетают до столицы.

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Он отметил, что новые дроны создаются из материалов, помогающих скрываться от радиолокации. Технологии из такого материала не отображаются на устройствах, их можно увидеть только глазами.

Эксперт также объяснил, что с Украины беспилотники не смогли бы долететь до Москвы. По словам Зеленкова, дроны запускаются с территории России диверсионными группами.

Ранее в Воздушных силах Украины признались, что их ПВО не справится с новыми БПЛА Shahed-238.