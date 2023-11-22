В Коми сотрудника полиции подозревают в истязании женщины

Сотрудник полиции города Ухта временно отстранён от работы в связи с подозрениями в превышении полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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Служба безопасности УМВД выявила "факт противоправной деятельности" данного полицейского. По имеющейся информации, он превысил должностные полномочия в отношении лица, которое, по мнению отстранённого силовика, имело отношение к совершению тяжкого преступления.

"Министром внутренних дел по Республике Коми назначена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке", — сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Telegram-канала Baza опубликовал о случившемся более подробную информацию, которая пока не получила официального подтверждения. Согласно данным канала Baza, 24 июня подполковник полиции Владимир Торлопов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приехал на место убийства 57-летнего Алексея Ширшикова. Решив, что убийцей является 50-летняя гражданская супруга погибшего, Торлопов начал требовать от нее признания и применил методы физического воздействия (бил, таскал за волосы, душил, выкручивал руки). Через полгода на Торлопова завели уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.