Сделка между Израилем и ХАМАСом может повториться в ноябре

По информации агентства Рейтер, назначенная на 23 ноября сделка между Израилем и ХАМАСом по освобождению израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, может повториться в ноябре.

Фото: donpress.com

Анонимный палестинский источник подтвердил агентству эту новость, добавив, что вторая фаза сделки последует за первой через четыре или пять дней. Она также предполагает обмен 50 израильтян на 150 палестинцев.

Израильский международный телеканал i24 сообщил о том, что ХАМАС будет освобождать по 12 человек в день. В первую очередь женщин и детей. Заложников передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, которые уже принимали участие в освобождении четырех пленных в секторе Газа.