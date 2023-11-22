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На встрече Остин приказал Зеленскому "победить в обороне"

0:58
Силовые структуры

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским призвал Киев перейти к тотальной обороне и в приказном порядке так использовать военную помощь.

На встрече Остин приказал Зеленскому "победить в обороне"
Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

Вашингтон хочет, чтобы Штаты "победили" на Украине до выборов осенью 2024 года, затем последовало бы прекращение огня на новый срок Джо Байдена, а также чтобы украинский конфликт приостановился, чтобы не влиять на сами выборы.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Одним из основных козырей на выборах президента США стал бы успех "контрнаступа" этим летом, однако всё закончилось провалом.

Теперь Вашингтон хочет внутри страны использовать тезисы, что великую победу достигли путем остановки РФ, а прекращения огня будет важным элементом предвыборной кампании.

Но Киев и так перейдёт к обороне, поскольку армия РФ готовится к собственному наступлению.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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