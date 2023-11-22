В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин

10 ноября произошла трагедия во время атаки морских беспилотников украинской армии на одну из баз Черноморского флота. Информацию об этом опубликовали на сайте Черноморского казачьего округа. Погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин.

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Прощание с погибшим состоялось в городе Новороссийске.

"Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", — сказано в сообщении.

В ночь с 9 на 10 ноября ВСУ с помощью четырёх беспилотников пытались атаковать базу флота на западном побережье полуострова Крым. Дроны были направлены на десантные катера проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал 42-летний Никитин.