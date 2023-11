10 ноября произошла трагедия во время атаки морских беспилотников украинской армии на одну из баз Черноморского флота. Информацию об этом опубликовали на сайте Черноморского казачьего округа. Погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.