Александр Ходаковский подметил необычную деталь в экипировке солдата ВСУ.
Комбат "Востока" опубликовал видео, на котором военнослужащий ВСУ рассказывает о ситуации на Авдеевском направлении. Боец украинской армии на украинской языке рассказывает о дефиците вооружения.
"На груди у него не украинский, а американский флаг. Случайно нацепил? Нет, конечно", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Военчальник отметил, что ВС РФ приближают солдат ВСУ к мечте, отодвигая их на два метра ближе к США.
Ранее Ходаковский рассказал о массовых поступлениях раненых с авдеевского направления.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.