Ходаковский обратил внимание на необычную экипировку солдата ВСУ: "Случайно нацепил?"

Александр Ходаковский подметил необычную деталь в экипировке солдата ВСУ.

Фото: Телеграм-канал Александра Ходаковского

Комбат "Востока" опубликовал видео, на котором военнослужащий ВСУ рассказывает о ситуации на Авдеевском направлении. Боец украинской армии на украинской языке рассказывает о дефиците вооружения.

"На груди у него не украинский, а американский флаг. Случайно нацепил? Нет, конечно", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Военчальник отметил, что ВС РФ приближают солдат ВСУ к мечте, отодвигая их на два метра ближе к США.

Ранее Ходаковский рассказал о массовых поступлениях раненых с авдеевского направления.