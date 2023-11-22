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Ходаковский обратил внимание на необычную экипировку солдата ВСУ: "Случайно нацепил?"

Силовые структуры

Александр Ходаковский подметил необычную деталь в экипировке солдата ВСУ.

Ходаковский обратил внимание на необычную экипировку солдата ВСУ: "Случайно нацепил?"
Фото: Телеграм-канал Александра Ходаковского

Комбат "Востока" опубликовал видео, на котором военнослужащий ВСУ рассказывает о ситуации на Авдеевском направлении. Боец украинской армии на украинской языке рассказывает о дефиците вооружения.

"На груди у него не украинский, а американский флаг. Случайно нацепил? Нет, конечно", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Военчальник отметил, что ВС РФ приближают солдат ВСУ к мечте, отодвигая их на два метра ближе к США.

Ранее Ходаковский рассказал о массовых поступлениях раненых с авдеевского направления.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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