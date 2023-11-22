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Военный ВСУ из Авдеевки: ситуация тяжёлая, большие потери, русские продвигаются по всем направлениям

Силовые структуры

Военнослужащий ВСУ из Авдеевки рассказал о тяжелейшей ситуации в городе, об огромных потерях и о продвижении армии России на флангах и в самом городе.

Военный ВСУ из Авдеевки: ситуация тяжёлая, большие потери, русские продвигаются по всем направлениям
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевик призывает снять "розовые очки", поскольку преимущество ВС РФ в том, что российская экономика работает на войну, а в "Незалежной державе" такого нет. А все средства распиливают на строительстве стадионов и укладке брусчатки.

"Отходим из посадки, и что нам, брусчаткой забросать врага?" — спрашивает националист.

В армии Украины дефицит БПЛА, снарядов и артиллерии, отсюда очень много погибших и раненых, подытожил бандеровец.

ВСУ: в Авдеевке ситуация тяжёлая, большие потери, русские продвигаются
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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