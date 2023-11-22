Военный ВСУ из Авдеевки: ситуация тяжёлая, большие потери, русские продвигаются по всем направлениям

Военнослужащий ВСУ из Авдеевки рассказал о тяжелейшей ситуации в городе, об огромных потерях и о продвижении армии России на флангах и в самом городе.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевик призывает снять "розовые очки", поскольку преимущество ВС РФ в том, что российская экономика работает на войну, а в "Незалежной державе" такого нет. А все средства распиливают на строительстве стадионов и укладке брусчатки.

"Отходим из посадки, и что нам, брусчаткой забросать врага?" — спрашивает националист.

В армии Украины дефицит БПЛА, снарядов и артиллерии, отсюда очень много погибших и раненых, подытожил бандеровец.