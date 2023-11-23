Вокруг Авдеевки заметили «артемовские огневые мешки», истощающие силы ВСУ

Вооруженные силы России, как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", начали создавать "огневые мешки" вокруг Авдеевки. То же самое они делали ранее в Артемовске.
Отмечается, что в зоне СВО эта тактика широко применялась в боях за Работино и теперь используется повсеместно. Минобороны РФ пока что никак не прокомментировало эту ситуацию.
Военкоры сообщили, что ВС РФ имеют преимущество в авиации и средствах наблюдения — это позволяет им "ловить" позиции ВСУ при подготовке контратак.
"Военная хроника" также передает, что в настоящее время армия Украины находится в стратегически невыгодной позиции. Материальные и людские резервы, по его информации, истощены после неудачного контрнаступления.
Ранее мы сообщали о том, что Россия нанесла ракетный удар по аэродрому с командованием ВВС Украины.
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